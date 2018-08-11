En genç talihlinin itirafı: keşke lotoyu daha geç kazansaydım

İngiltere
'de 2003'te kazandığı 2 milyon sterlinlik ödülle 16 yaşında milyoner olan Callire Rogers büyük ikramiye
nin üzerinden 15 sene geçtikten sonra parasını nasıl israf ettiğini anlattı. Kasiyerlik yaptığı dönemde büyük ikramiyeyi kazanan Rogers, göğüs estetiğine 18 bin sterlin, kıyafetlere 300 bin sterlin, arkadaşlarına ise 500 bin sterlin harcadığını söyledi. 31 yaşındaki Rogers "Param bitince mutlu oldum" dedi. "Daha önce yanımda olmayan birçok kişi, piyangoyu kazanınca bir anda benimle yakınlık kurdular. Onların hiçbiri şu anda da hayatımda değiller" diyen Rogers "Keşke parayı kazandığımda biraz daha büyük olsaydım. 16 yaşındayken insan henüz çocuk oluyor. Piyangoyu kazanınca ise bir gecede büyümek zorunda kalıyorsunuz" ifadelerini kullandı. Paranın büyük kısmını uyuşturucu partilerinde ve eğlence mekânlarında harcadığını aktaran Rogers, şu sıralar itfaiyeci hayat arkadaşı ve oğluyla birlikte mütevazı bir hayat sürdüğünü ve banka hesabında sadece 2 bin sterlin bulunmasına rağmen hayatının en mutlu dönemini yaşadığını aktardı. Hemşirelik sınavlarına hazırlandığını anlatan 31 yaşındaki kadın, piyango oyunlarına yaş sınırı getirilmesinin doğru olacağını savundu.