NATO'da ABD'li diplomatlardan Trump krizine müdahale

Habere göre, Trump'ın NATO zirvesi sonrasında siyasi bir anlaşma fırsatını 'mahvetmesinden' endişe eden ABD'li üst düzey diplomatlar, toplantı henüz başlamadan önce NATO büyükelçilerini resmi bir anlaşma belgesi hazırlamaya 'zorladı.'

TRUMP'IN ANLAŞMAYI REDDETME ENDİŞESİ NEDENİYLE ÖNCEDEN UZLAŞMA ÇALIŞMASI

Hürriyet'in haberine göre; Normal şartlarda uzun süre müzakerelerle hazırlanan metnin Trump'ın anlaşmayı kabul etmemesi yönünde duyulan endişe nedeniyle önceden uzlaşmaya tabi tutulduğu iddia edildi. ABD Başkanı Trump, Haziran ayı başında Kanada'da düzenlenen G-7 zirvesinde ortak bildiriden çekildiğini açıklayarak uluslararası krize neden olmuştu.

BOLTON BAŞROLDE

NYT'ın haberine göre, Trump'ın NATO zirvesinde kriz çıkarmasının önüne geçen diplomatlar arasında Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton da bulunuyor. Bolton'ın Brüksel'deki NATO elçilerinden ABD Başkanı Brüksel'e doğru yola çıkmadan önce ortak metin üzerinde uzlaşmalarını talep ettiği ifade edildi.