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, ile ticarete devam edecek

Sözcüsü Faysal, ABD'nin yaptırım uyarılarına rağmen Pakistan'ın ile ticarete devam edeceğini açıkladı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 10.8.2018 23:13 Güncelleme Tarihi: 11.8.2018 02:17
Pakistan, İran ile ticarete devam edecek

Sözcüsü Muhammed Faysal, ABD'nin yaptırımlarına ve bu ülkeyle ilişkilerini sürdürenlere yaptırım uygulayacağı tehdidine rağmen İran ile ticari ilişkilerini devam ettireceklerini bildirdi.

Haftalık basın toplantısında konuşan Faysal, Pakistan'ın egemen bir ülke olarak resmi ekonomik ve ticari faaliyetlerine kendisinin karar vereceğini söyledi.

Faysal, Pakistan'ın komşusu olan İran ile ticari ve ekonomik ilişkilerini sürdüreceğini belirtti.

Faysal, Pakistan ve İran'ın özellikle 'daki istikrarsızlığın çözümü gibi bölgesel ve küresel konularda birlikte çalıştığını sözlerine ekledi.

Pakistan'da 25 Temmuz lerini kazanan Pakistan Adalet Hareketi (PTI) lideri İmran Han seçim sonrası yaptığı konuşmasında "Geleneksel ortaklar" olarak bahsettiği ülkeler arasında İran'ı da sayarak bu ülkeyle ilişkileri geliştirme sözü vermişti.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de seçim sonrası Han'ı aramış, İran'ın İslamabad Büyükelçisi Mehdi Honardoost da Han'ı evinde ziyaret ederek tebrik etmişti.

Sözcü Faysal, ve arasında yaşanan gerginlikle ilgili de açıklama yaparak Suudi Arabistan'la dayanışma mesajı verdi.

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Pakistan, İran ile ticarete devam edecek
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