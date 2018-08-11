Tehlike çanları İdlib için çalıyor

Birleşmiş Milletler'in (BM
) Suriye
'deki insani durumdan sorumlu temsilcisi Jan Egeland ülkedeki insani durum hakkında yapılan toplantıda Rusya
, Türkiye
ve İran
'ın İdlib
vilayetinde askeri operasyondan kaçınmak için ellerinden geleni yapacaklarını ifade ettiklerini söyledi. Egeland, İdlib'de savaş çıkması durumunda Türkiye'den sınırlarını açmasını ve kaçan sivilleri kabul etmesini talep edeceklerini açıkladı. LAVROV, 13 AĞUSTOS'TA ANKARA'DA
İdlib'in güneyindeki köyler Rusya ve rejim tarafından bombalanırken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un 13 Ağustos'ta Suriye konulu bir görüşme için Ankara
'ya geleceği bildirildi. Bölgede tansiyonu yorumlayan Hasan Kalyoncu Üniversitesi
Öğretim Üyesi ve SETA Araştırmacısı Murat Aslan, "Ruslar, çatışmasızlık bölgeleri kapsamında İdlib'de üs kuran Türkiye'den bölgedeki silahlı örgütleri kontrol altına almasını isterken Esad, Suriye'nin kalbinden çıkartarak İdlib'e gönderilen Sünni kökenli Suriyelileri çatışma bahanesiyle Türkiye'ye sürmeye çalışıyor. Böyle bir strateji Türkiye'yi ve sonrasında Avrupa'yı büyük bir göç riski ile karşı karşıya bırakıyor" dedi. 'YPG İDLİB'DE SAVAŞMAK İSTİYOR'
Öte yandan İdlib'de "gerginliği azaltma bölgesi" sınırları içindeki İUrm el Kübra'ya düzenlenen hava saldırısında 20 sivil yaşam
ını yitirdi. Esad rejiminin Han Şeyhun ilçesi ve Tüh köyü yakınlarında düzenlediği saldırıda da 5 sivil hayatını kaybetti. Böylece dünkü saldırılarda can verenlerin sayısı 25'e yükseldi.