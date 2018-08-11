YPG/PKK, azınlık okullarını da kapattı

Terör
örgütü YPG
/PKK
, Suriye
'nin kuzeyinde işgal ettiği bölgelerde Süryanilere ait okulları da kapatmaya başladı. Suriye'nin kuzeydoğusunda, terör örgütü YPG/ PKK'nın işgalindeki Kamışlı ilçesinin Dirik ve Dirbesiye beldelerinde Süryani okulları kapatıldı. YPG/PKK, okulları örgüt müfredatı uygulanmadığı ve ruhsatları bulunmadığı gerekçesiyle kapattı. Süryani Demokratik Topluluğu, sosyal medyadaki açıklamasında, örgütü kınayarak, bu eylemi Süryanilere baskı olarak nitelediklerini bildirdi. "YPG, izlediği ideolojik müfredatıyla eğitime darbe vuruyor" denilen açıklamada ayrıca, "okulların kapatılması kararının derhal geri çekilmesi ve öğrencilerin okul kayıtlarını yaptırmalarına izin verilmesi" çağrısında bulundu. Örgüt, işgalindeki alanlarda bulunan okullarda 3 yıldır öğrencilere etnik aidiyeti esas alan terörist görüşler aşılıyor. Çocuklarını terör örgütü propagandasından uzak tutmak isteyen veliler ise özel okullara yöneliyor. Ancak örgüt, bu okullara da baskın yaparak tehdit ve kapatma yöntemine başvuruyor.