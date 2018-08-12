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'de her yıl ortalama 3 kişi polis tarafından vurularak öldürülüyor

'de her yıl ortalama 3 kişinin polisler tarafından vurularak hayatını kaybettiği bildirildi.

Giriş Tarihi: 12.8.2018 11:18 Güncelleme Tarihi: 12.8.2018 11:32
ABD'de her yıl ortalama 3 kişi polis tarafından vurularak öldürülüyor

Amerikan Halk Sağlığı Derneği'nin derlediği istatistiklere göre, 'de her yıl binden fazla kişi polisler tarafından silahla vuruluyor. Her yıl ortalama 3 kişinin polis tarafından vurulması sonucu hayatını kaybetti belirtilen araştırmada, cinayete kurban giden yetişkin erkeklerin yaklaşık yüzde 8'inin ölümünden polislerin sorumlu tutulduğu ifade edildi.

Polislerin neden olduğu ölümlerin resmi verilerde gösterilenden iki kat daha fazla olduğuna dikkat çekilen araştırmada, polis tarafından vurularak öldürülen siyah erkeklerin sayısının beyazlara göre yaklaşık üç kat daha fazla olduğu kaydedildi.

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ABD'de her yıl ortalama 3 kişi polis tarafından vurularak öldürülüyor
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