Ankara’da elçilere yeni sistem zirvesi

Dışişleri Bakanlığı
tarafından yurtdışında ve merkez teşkilatında görevli tüm Büyükelçilerin katılımıyla 2008'den bu yana düzenlenmekte olan Büyükelçiler Konferansı'nın onuncusu, dün Ankara
'da başladı. 17 Ağustos'a kadar sürecek olan konferansa Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler 72'nci Genel Kurul Başkanı Slovakya Dışişleri Bakanı Miroslav Lajcak ile Sudan Dışişleri Bakanı Al-Dirdiri Mohamed Ahmed'in katılması bekleniyor. Konferansın bu seneki teması "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Girişimci ve İnsani Dış Politika
" olarak belirlenirken, konferansta Devlet Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın talimatları ele alınacak, Türk dış politikasını ilgilendiren gelişmeler ve yönelimler gözden geçirilecek, güncel sınama ve fırsatlar görüşülecek ve önümüzdeki döneme dair öncelikler değerlendirilecek. "GİRİŞİMCİ VE İNSANİ"
Konferansa katılan Büyükelçiler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım
tarafından kabul edilecek. Konferansta Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin
işleyişi ve çalışma yöntemleri ile devlet teşkilatının yapılanmasına dair yenilikler hakkında bilgi verilmesinin yanı sıra ekonomi ve güvenlik konuları da ele alınacak. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Büyükelçiler Konferansı, bölgemizde ve ötesinde barış, refah ve istikrarı hâkim kılmayı hedefleyen "Girişimci ve İnsani" dış politikamızın Büyükelçilerimiz tarafından en etkin şekilde uygulanması ve etkin eşgüdüm sağlanması bakımından önem taşımaktadır" ifadeleri kullanıldı. ESAD'DAN İDLİB'E EN AĞIR SALDIRI
Türkiye, Rusya ve İran'ın girişimleriyle Suriye
'deki 'gerginliği azaltma bölgelerinden' biri haline gelen İdlib
'e, Şam rejimi varil bombalı hava saldırıları düzenledi. Perşembe gününden beri İdlib'in güneyini ve güney doğu bölgesini bombalamayı sürdüren Esad rejiminin saldırılarında ölen sivillerin sayısı 30'a yaklaştı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin açıklamalarına göre Rus savaş uçaklarının da katıldığı hava saldırılarında ölenlerin arasında çocuklar da yer aldı.