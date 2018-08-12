Günde 5 gram tuz zararlı değil

Kanada
'da
yapılan yeni bir araştırma, yıllardır uzmanlar tarafından yasaklanan tuzun düşünüldüğü kadar zararlı olmadığını ortaya koydu. McMaster Üniversitesi'nden bir grup bilim insanının yaptığı çalışma, günde 2.5 çay kaşığı (5 gram) kadar tuz tüketiminin güvenli olduğunu gösterdi. 8 yıl süren ve 18 ülkeyi kapsayan araştırmada, 35 ila 70 yaş arasındaki 94 bin 378 kişiye ait veriler izlendi. Günde 5 gram tuzun normal bir insan için zararlı olmadığı bu oranın aşılması durumunda kardiyovasküler hastalıkların ve felç riskinin arttığı görüldü. ABD'li ve İngiliz uzmanlar kalp krizi riskini arttırdığı gerekçesiyle günde yaklaşık bir çay kaşığı (0.75) tuz oranının aşılmaması gerektiğini belirtiyor. Çalışma verileri, The Lancet
dergisinde yayımlandı.