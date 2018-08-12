Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > İran'dan Türkiye'ye destek

'dan 'ye destek

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, ABD yaptırımları karşısında 'nin yanında olduklarını söyledi

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 12.8.2018 01:22 Güncelleme Tarihi: 12.8.2018 03:26
İran'dan Türkiye'ye destek

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, ABD'nin aleyhinde izlediği politikaları eleştirerek, Türkiye için her türlü desteğe hazır olduklarını söyledi.

İran devlet televizyonuna konuşan Kasımi, "Türkiye ve Türk halkı, dışarıdan kontrol edilen baskılar karşısında başarılı olabilir." dedi.

Son günlerde yaşananlara ilişkin Kasımi, ABD yaptırımları karşısında Türkiye'nin yanında olduklarını söyledi.

Türkiye ile İran'ın birbiriyle iyi birer dost olabileceğini belirten Kasımi, "Milletlerin iradesi, zorbalık ve tehditlerle değiştirilemez." diye konuştu.

Kasımi, İran'a komşu olan diğer devletlerin de İran'ı yanlarında hissetmeleri gerektiğini belirterek, bölge ülkeleri arasında işbirliğinin önemine değindi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İran'dan Türkiye'ye destek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN