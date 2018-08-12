İrtibatın kesildiği helikopterde 9 ölü

Japonya
'da, önceki gün irtibatın kesildiği arama kurtarma helikopterindeki 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Kyodo ajansının haberine göre, yetkililer, irtibatın kesildiği, Gunma bölgesel yönetimine ait Bell 412EP tipi arama kurtarma helikopterindeki 9 kişinin öldüğünü açıkladı. Maebashi kentinden, yerel saatle 09.15'te, bir dağ yolunu kontrol etmek için hareket eden helikopterin, Gunma ve Nagano sınırı yakınlarında düştüğü duyuruldu. Helikopterin düşmesi sonucu dün 2 kişinin öldüğü belirtilirken, yaklaşık 160 kurtarma görevlisi, polis ve Öz Savunma Kuvvetleri personelinin katıldığı arama kurtarma çalışmalarında dün sabah 7 kişinin cesedine ulaşıldığı haberi paylaşıldı. Helikopterin düşme nedeni henüz bilinmiyor.