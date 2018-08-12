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'den 'ye teröristbaşı Gülen için skandal teklif!

'nin 'ye yönelik uyguladığı yaptırım kararı sonrası televizyonu, ABD Başkanı Trump'a skandal bir teklifte bulunarak, "'i, 'da ağırlayın." dedi.

Giriş Tarihi: 12.8.2018 13:29 Güncelleme Tarihi: 12.8.2018 13:38
İsrail'den ABD'ye teröristbaşı Gülen için skandal teklif!

2016'dan sonra elebaşısı 'i iade etmeyen ve 'deki FETÖ üyesi Papaz Brunson serbest kalmadığı için dolar üzerinden Türkiye'ye operasyon çekmek isteyen Amerika'ya destek her zamanki gibi 'den geldi.

GÜLEN'İ BEYAZ SARAY'DA AĞIRLAYIN

İsrail televizyonunda konuyla ilgili aşağılık teklif; Fetullah Gülen 'da ağırlansın şeklinde ele alındı.

'İ24 News' programında sunucu Tal Heinrich'in sorularını cevaplayan Pensilvanya'nın en büyük şehri olan Philadelphia'dan canlı yayına katılan gazeteci , Türkiye ile arasındaki krize yönelik küstah açıklamalarda bulundu. Roman ABD'nin Türkiye karşı uyguladığı yaptırımların yetersiz olduğunu ve FETÖ elebaşı gülen'in Beyaz Saray'da ağırlanması gerektiğini söyledi.

İşte Gregg Roman'ın programdaki o küstah açıklamaları;

''Bence yaptırımlar yeterli değil. Türkiye'nin haksız yargılamaları başka konularda da mevcut. Kürt partisi 'nin lideri de şu anda hapiste. Trump, Türkiye'nin güneydoğusundaki Kürt liderlerini Beyaz Saray'da konuk etmeli. Buna ek olarak Türkiye'deki askeri güçleri ülkeden çıkararak , ve 'a taşımalı. Ve son olarak Trump, Türkiye'nin 15 Temmuz darbe girişimiyle ilişkilendirdiği Fetullah Gülen ile bire bir buluşmalı.

Bence Trump, Türkiye hakkında adım atmakta gecikti bile. Şu anda doğru hamleler yapıyor. Yaptığı hamlelerle gurur duyuyorum.''

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İsrail'den ABD'ye teröristbaşı Gülen için skandal teklif!
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