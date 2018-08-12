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gibi şiir yazabilen yapay zekâ

Giriş Tarihi: 12.8.2018
Shakespeare gibi şiir yazabilen yapay zekâ
Dünyanın sayılı üniversitelerinden , Melbourne Üniversitesi ve IBM'nin ortak çalışması ile kelimeleri anlamlı bir biçimde kullanabilen sanatçı ruhlu geliştirildi. Uzun yıllar üzerinde çalışılan Bard adı verilen yazılım, 16. yüzyıl edebiyatının önemli bir parçası olan sone (bir şiir türü) eserler yazabiliyor. 'in 154 sonesi haricinde 2 bin 600 tane modern şiirle yapay zeka Bard'ı bir eğitime tabi tutan ekip, sonuçların çok başarılı olduğunu kaydetti. Kendi kendine Shakespeare şiirleri yazabilen Bard'ın eserlerinin bir makine tarafından yazıldığı ve hiç kimsenin anlayamayacağı kadar iyi olduğu belirtildi.
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