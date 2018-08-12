Son dakika... Hazar anlaşması imzalandı!

Hazar ülkeleri liderleri, Kazakistan'ın Aktau kentinde düzenlenen Hazar Ülkeleri Devlet Başkanları Zirvesi'nde üzerinde 22 yıl çalışılan Hazar Denizi Anlaşması'nı imzaladı. Kazakistan'ın Aktau kentinde Rusya, Kazakistan, Azerbaycan, Türkmenistan ve İran liderlerinin katılımıyla düzenlenen zirvede Vladimir Putin, Nursultan Nazarbayev, Hasan Ruhani, İlham Aliyev ve Gurbanguli Berdimuhamedov, Hazar Denizi'nin statüsünü belirleyen belgeyi imzaladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin zirvede yaptığı konuşmada, zirvenin sıra dışı ve çığır açıcı olduğunu söyledi. Putin, "Bugünkü zirve gerçekten sıra dışı ve hatta çığır açan öneme sahip. 20 yılı aşkın süredir devam eden görüşmeler sonucunda Hazar Denizi'nin hukuki statüsüne ilişkin anlaşma, ülkelerimize Hazar Denizi'nin akıbeti üzerinde münhasır hak ve sorumluluk getiriyor, denizin kolektif bir şekilde kullanılmasıyla ilgili net kurallar koyuyor" diye konuştu.

MOSKOVA'DAKİ ZİRVEDE MUTABAKAT SAĞLANMIŞTI

Sputnik'in haberine göre 1996'dan beri üzerinde çalışılan anlaşmanın taslağı üzerinde, 4-5 Aralık 2017'de Moskova'da toplanan Hazar Ülkeleri Dışişleri Bakanları Zirvesi'nde mutabakat sağlanmıştı. Daha önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, anlaşmanın kabul edilmesinin büyük bir atılım olacağını, 'Hazar Beşlisinin işbirliğinde daha üst seviyeye çıkılmasına imkan sağlayan güvenli hukuki temele' sahip olacağını belirtmişti.