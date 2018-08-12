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... 'de patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var...

Haberi: 'de iline bağlı Sermada ilçesinde medyana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 32 kişi hayatını kaybetti, 45 kişi yaralandı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 12.8.2018 14:35 Güncelleme Tarihi: 12.8.2018 15:36
Son Dakika... Suriye'de patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var...

Sivil Savunma (Beyaz baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamda, "Sermada ilçesinde Babül Hava sınır kapısının eski avlusunda kuzey Humus'tan tehcir edilenlerinin yaşadığı bölgede sabah 4 sularında büyük çaplı patlamalar meydana geldi." dedi.

Hac Yusuf, "Patlama sonucunda kuzey Humus'tan tehcir edilenlerinin yaşadığı 6 katlı iki bina yıkıldı, 32 sivil hayatını kaybetti, en az 45 kişi yaralandı." diye konuştu.

13 SİVİL ENKAZ ALTINDAN KURTARILDI

Arama kurtarma çalışmalarında 13 sivilin enkaz altından kurtarıldığını ifade eden Yusuf, yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığını, çevredeki çok sayıda bina ve aracın hasar gördüğünü söyledi.

Sivil Savunma ekipleri arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Yetkililer patlamanın nedenini araştırıyor.

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Son Dakika... Suriye'de patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var...
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