Türkiye ve Filistin dostluğu, futbol ile güçlenecek

İlim Yayma Vakfı ve İlim Yayma Mezunları Derneği (VEFADER) öncülüğünde Türkiye'ye gelen Filistin'in 2. Lig futbol kulüplerinden Zeytindağı Spor Kulübü, İstanbul'da hem kamp yapacak hem de kültürel faaliyetlerde bulunacak.

"İki Şehir Tek Yürek" sloganıyla düzenlenen program kapsamında İstanbul'a gelen Zeytindağı Spor Kulübü, Halkalı'daki İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nin (İZÜ) kampüsündeki tesislerde kamp yapacak.

Takım, 14 Ağustos Salı günü İZÜ Stadyumu'nun açılış töreninde, spor ve sanat dünyasının önde gelen isimlerinden oluşan şöhretler karmasıyla hazırlık maçında karşılaşacak.

İlim Yayma Vakfı Genel Müdürü Adem Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye açısından çok önemli konulardan biri olan Filistin'i vakfın da önemsediğini söyledi.

Vakfın kurulduğu 1973 yılından günden bu yana gençlerin, sporcuların, akademisyenlerin yanında olduğunu vurgulayan Yavuz, şunları kaydetti:

"Zeytindağı Spor Kulübü, burada kamp yapacak. Bir hafta boyunca İstanbul'un tarihi güzelliklerinden Filistinli sporcuları faydalandıracağız. Salı günü de şöhret isimlerle bir hazırlık maçı yapılacak. Filistin meselesinin daha iyi anlaşılması, duyulması, algılanmasını amaçlıyoruz. Salı günü 18.45'te yapılacak maçımıza tüm vatandaşlarımızın desteğini bekliyoruz. Birçok alanda Filistinlileri destekliyoruz ama sporda da desteklemek bizim açımızdan çok önemli. Bu organizasyonumuzun sloganını da 'İki şehir, tek yürek' olarak belirledik."

VEFADER Başkanı Murat Mücahit Yentür de Kudüs ve İstanbul arasındaki tarihi birlikteliği, bütünlüğü somutlaştırdıklarını belirterek, "İstanbul'un manevi ve kültürel atmosferini Filistinli kardeşlerimize hissettirmek için bu projeye imza attık. Bu aslında bir ilk adım, bir başlangıç, inşallah bu çalışma birçok çalışmanın ve beraberliğin habercisi olacaktır." dedi.

"HEDEFİMİZ, TÜRK KULÜPLERİ GİBİ BAŞARILI BİR KULÜP OLMAK"

Zeytindağı Spor Kulübü 2. Başkanı Shehadah Abu Laban, güvenlik nedeniyle Filistinli gençlerin rahat spor yapamadığını ve futbolun Filistin'de en sevilen spor olduğunu ifade etti.

Laban, işgal nedeniyle futbol oynamakta zorlandıklarını belirterek, "Türkiye'de olmaktan dolayı çok memnunuz. Kurulduğumuz 1973 yılından beri ilk defa yurt dışında kamp yapıyoruz. Futbol, iki ülke halkları arasında bir köprü görevi görebilir. Türkiye bizim için çok güzel bir tecrübe olacak, şartlar ve spor açısından bizden daha iyi olan bir ülkedeyiz, burada öğreneceğimiz çok şey var. Hedefimiz, Türk kulüpleri gibi başarılı bir kulüp olmak." diye konuştu.

Zeytindağı Spor'un teknik direktörü Abdelkader Abu Juma ise Filistinli futbolcuların potansiyelinin fazla olduğunu, işgale ve engellemelere rağmen iyi futbolcular yetiştirdiklerini kaydetti.

Abdelkader Abu Juma, işgal ve engellemelerin olmaması durumunda Filistin futbolunun çok iyi yerlere gidebileceğini dile getirerek, "Hedefimiz, Filistinli gençlerin futbol konusunda çok iyi yerlere gelmesi ve Asya'da düzenlenen uluslararası turnuvalarda takım olarak iyi yerlerde olmak. Filistinliler olarak Türk takımlarını takip ediyoruz, Türk takımları Avrupa'da maç yaptığı zaman destekliyoruz." diye konuştu.

Filistinli futbolcular, bir haftalık kampın yanı sıra İstanbul'un tarihi mekanlarını gezerek, spor kulüplerini ziyaret edecek.