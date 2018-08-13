ABD’de Müslüman Kongre adaylarına saldırı

ABD
'de kasım ayında yapılacak yerel seçim
ler ve Kongre ara seçimlerine aday iki Müslümana saldırı düzenlendi. Minnesota ve Michigan eyaletlerinden iki Müslüman aday Raşide Tlaib ve İlhan Ömer'in seçim kampanyasına gelen aşırı sağcı aktivistler, adaylara hakaret ederek toplantının yarıda kesilmesine yol açtı. Geçen hafta yapılan ön seçimlerde oyların yüzde 33.6'sını alan Tlaib, 6 Kasım'da yapılacak ara seçimde rakipsiz biçimde Kongre'ye giren ilk Müslüman kadın olacak. İlhan Ömer de Minnesota'dan seçimlere katılarak ABD tarihinde Temsilciler Meclisi'ne giren ilk başörtülü milletvekili olmuştu.