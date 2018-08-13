Cankurtaran düğününde can kurtardı

Abd'nin
Alabama eyaletinde 37 yaşındaki Zac Edwards
, Orange Beach adlı plajda evlendi. Tam eşiyle düğün fotoğrafı çektiriyordu ki denizde birinin boğulmak üzere olduğunu gördü. Eskiden cankurtaranlık yapan Edwards hiç düşünmeden gömleğini çıkararak suya atladı. Halen Sahil Güvenlik
Deniz Astsubayı olan Edwards, bir lise öğrencisini boğulmaktan kurtardı. Zac Edwards liseli genci kurtarmaya çalıştığı sırada sadece 32 yaşındaki eşi Cindy Edwards
'ı düşündüğünü söyledi. Cindy Edwards ise kocası için "Aynı günde hem kahraman hem de damat oldu" dedi.