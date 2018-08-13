Çöpçü kargalar işbaşında

Fransa
'dakı
Puy du Fou eğlence parkında, sigara izmariti ve küçük çöpleri özel olarak eğitilen 6 karga toplayacak. Ekin kargaları, topladıkları izmarit ve küçük çöpleri küçük bir kutuya koyacak. Kargalar, emeklerinin karşılığı olarak, getirdikleri her izmarit ve çöp için bu kutulardan yem alacak. Hayvanlardan bazılarının şimdiden işbaşı yaptığı, bugün diğerlerinin de katılmasıyla ekibin 6 kargaya çıkacağı belirtildi. Parkın müdürü Nicolas de Villiers
, kuzgun ve cüce kargalarla aynı karga familyasından olan bu kuşların "özellikle zeki" olduğunu ve oyun yoluyla insanlarla iletişim kurmayı sevdiklerini söyledi. Villiers, "Amacımız sadece temizlik değil. Bu yolla, doğanın çevreyi koruma konusunda bize dersler verebileceğini de göstereceğiz" dedi.