Dünya'dan Trump'a tepki yağıyor!

ABD Başkanı Donald Trump, son birkaç ay için ABD'ye ticarette "adil davranmadığını" öne sürdüğü ülkelerden ithal edilen başta çelik ve alüminyum olmak üzere çok sayıda ürün için ilave gümrük tarifeleri açıklamıştı. Bu nedenle başta Çin'e uyguladığı gümrük vergilerini artırmış ardından İran'a yaptırım kararı almıştı. Son olarak da Evanjelik Papaz Brunson davasının ardındanTürkiye'ye yaptırım kararı almış ve Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin şu an iyi olmadığını ifade ederek, Türkiye'ye yönelik çelik ve alüminyum tarifelerini iki katına çıkarma talimatı verdiğini duyurmuştu. Trump'ın yaptırım dünyadan kararlarına tepkiler gelmeye başladı.
Giriş Tarihi: 13.8.2018 10:58Güncelleme Tarihi: 13.8.2018 11:39
İtalya Dışişleri Bakanı Enzo Moavero, Il Foglio gazetesine verdiği mülakatta Türkiye'nin Akdeniz bölgesinde finansal denge açısından önemli rol oynadığını vurguladı. Moavero, Türk lirası ile ilgili olarak şunları söyledi: