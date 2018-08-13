Hacı adayları Eshab-ı Kiram'a koşuyor

Hac vazifesi için Mekke-i Mükerreme'de bulunan milyonlarca hacı adayı, Cennetül Mualla kabristanlığında medfun bulunan ve Peygamber Efendimizin yakın akrabaları ve Eshab-ı Kiram'ın kabirlerini ziyaret ediyor.



Hac farizası için Mekke'de bulunan hacı adayları, Peygamber Efendimiz'in (Sallalahü Aleyhi Vessellem) "Ne güzel kabristan" sözlerinden sonra Cennet-ül Mualla ismini alan kabristanlıkta medfun bulunan Efendimiz'in (Sallalahü Aleyhi Vessellem) ilk eşi Hazreti Hatice, dedesi Hazreti Abdülmüttalip, amcası Ebu Talip, çocukları Kasım ve Abdullah ile dayısı ve süt annesi ile Hicret zamanında Serv mağarasında bulunan Resulullah Efendimize ve babası Hazreti Ebu Bekir Efendimize yemek taşıyan kızı Esma, Müslümanların ilk Mekke Emiri Abdullah Bin Zübeyr, Fudayl bin İyad'ın da aralarında bulunduğu yüzlerce Eshab-ı Kiram'ın kabrini ziyaret ediyor. Harem i Şerif'e yürüyüş mesafesinde bulunan Cennetül Mualla'yı feyiz almak ve bereketlenmek için ziyaret eden hacı adayları burada Fatiha okuyor, dualar ediyor.

SEYYİD TAHA ARVAS EFENDİ DE CENNET-ÜL MUALLA'DA

Hac vazifesi için kutsal topraklara gelip burada vefat edenler kısa bir süre öncesine kadar buraya defnediliyordu. Peygamber Efendimiz'in (Sallalahü Aleyhi Vessellem) soyundan gelen seyyidlerin de medfun bulunduğu kabristanlığa en son Seyyid Abdulhakim Arvasi Efendinin hocaları Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerinin torunu Seyyid Taha Arvas Efendi defin edilmişti. Günümüzde şehrin önde gelenlerinin dışında defin yapılmayan kabristanlıkta, 1926 yılına kadar Osmanlı Hükümdarlarının yaptıkları türbeler ve mezar taşları da bulunuyordu. Suudi yönetiminin Mekke'de söz sahibi olmasının hemen ardından türbeler yıkıldı ve mezar taşları Riyad'daki bir müzeye kaldırılmıştı.

ZİYARETÇİ AKININA UĞRUYOR

Suudilerin mezarlara hürmet gösterilmemesi için gerçekleştirdiği bu düzenlemelere rağmen her Zilhicce ayında bu mübarek mekana akın eden hacı adayları saatlerce burada vakit geçiriyor. İkindi namazından sonra ziyarete açılan kabristanlık, akşam ezanında kapatılıyor.