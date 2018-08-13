Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Hamaney: “İran, ABD ile yeni bir müzakere başlatmayacak”

Hamaney: “, ABD ile yeni bir müzakere başlatmayacak”

Dini Lideri Ayetullah Hamaney yaptığı bir açıklamada, İran’ın ABD ile yeni bir müzakere başlatma yoluna gitmeyeceğini söyledi.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 13.8.2018 23:17
Hamaney: “İran, ABD ile yeni bir müzakere başlatmayacak”

Dini Lideri Ayetullah Hamaney, İran basınına yaptığı bir açıklamada İran-ABD ilişkileri hakkında değerlendirmede bulundu. Hamaney, ABD Başkanı 'ın , , Fransa, Rusya, İngiltere ve ABD arasında imzalanmış olan nükleer anlaşmadan çıktığını hatırlatarak, "Tahran sahtekar bir hükümet ile anlaşmaya varmak üzere masaya oturmayacak" ifadelerini kullandı. Bu şartlar altında ABD ile anlaşma yoluna gitmenin İran'a bir faydası olmayacağını belirten Hamaney, "ABD'nin baskıları ve propagandaları bizi etkileyemez" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Hamaney: “İran, ABD ile yeni bir müzakere başlatmayacak”
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN