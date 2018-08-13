Hamaney: “İran, ABD ile yeni bir müzakere başlatmayacak”

İran Dini Lideri Ayetullah Hamaney, İran basınına yaptığı bir açıklamada İran-ABD ilişkileri hakkında değerlendirmede bulundu. Hamaney, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin, Almanya, Fransa, Rusya, İngiltere ve ABD arasında imzalanmış olan nükleer anlaşmadan çıktığını hatırlatarak, "Tahran sahtekar bir hükümet ile anlaşmaya varmak üzere masaya oturmayacak" ifadelerini kullandı. Bu şartlar altında ABD ile anlaşma yoluna gitmenin İran'a bir faydası olmayacağını belirten Hamaney, "ABD'nin baskıları ve propagandaları bizi etkileyemez" ifadelerini kullandı.

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