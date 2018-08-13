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'deki patlamada ölenlerin sayısı 67'ye çıktı

'de iline bağlı Sermada ilçesinde dün medyana gelen patlamada yaşamını yitiren sivillerin sayısı 67'ye, yaraların sayısı 50'ye yükseldi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 13.8.2018 12:08 Güncelleme Tarihi: 13.8.2018 12:18
İdlib'deki patlamada ölenlerin sayısı 67'ye çıktı

'de iline bağlı Sermada ilçesinde dün medyana gelen patlamada yaşamını yitiren sivillerin sayısı 67'ye, yaraların sayısı 50'ye yükseldi. İdlib Sivil Savunma (Beyaz baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Sermada ilçesinde Babül Hava sınır kapısının eski avlusunda, kuzey Humus'tan tehcir edilenlerinin yaşadığı bölgede dün sabah 4 sularında büyük çaplı bir patlama meydana geldi. Patlamada kuzey Humus'tan tehcir edilenlerin yaşadığı 6 katlı iki bina yıkıldı. Enkaz altından 35'i kadın ve çocuk 67 sivilin cansız bedenini çıkarabildik. 50 sivil de yaralandı."

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI BUGÜN SONA ERDİ

Hac Yusuf, bugün sabah sona eren arama kurtarma çalışmaları sonucunda çoğu kadın ve çocuk 17 sivilin enkaz altından kurtarıldığını ifade ederek, yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığını söyledi.

Patlamanın etkisiyle çevredeki çok sayıda bina ve araç da hasar gördü. Yetkililer patlamanın nedenini araştırıyor.

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İdlib'deki patlamada ölenlerin sayısı 67'ye çıktı
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