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Merkel ve Putin 'de görüşecek

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ’ta Rusya Devlet Başkanı ile ’de bir araya gelecek.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 13.8.2018 15:05

Almanya Başbakanı Angela Merkel, 'ta Rusya Devlet Başkanı ile 'de bir araya gelecek.

PUTİN BERLİN' İZİYARET EDECEK

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 18 Ağustos Cumartesi günü Almanya'nın Başkenti Berlin'i ziyaret edecek. Putin, ziyareti kapsamında Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya gelecek.

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, iki liderin Suriye'deki iç savaş ve Ukrayna'da devam eden çatışmalar ile enerji konularını değerlendireceği ifade edildi.

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Merkel ve Putin Berlin'de görüşecek
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