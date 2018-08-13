Rusya dolar yerine euro ve yuan kullanacak

Rusya
Başbakan Birinci Yardımcısı ve Maliye Bakanı Anton Siluanov, Rus televizyon kanalı Rossiya 1'e verdiği mülakatta, ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırımları nedeniyle dolar kullanımını azaltacaklarını belirtti. ABD Doları'nın uluslararası ticarette tehlikeli bir enstrüman haline geldiğini belirten Siluanov "ABD varlıklarına yatırımlarımızı önemli oranda azalttık ve azaltmaya devam edeceğiz. Dolar yerine de euro ve Çin Yuanı gibi para birimlerinin kullanımını artıracağız" dedi. Rusya'daki Amerikan şirketlerine ise yaptırım uygulamayı planlamadıklarını söyleyen Siluanov, "Bu şirketler Rusya vatandaşlarını istihdam ediyorlar. Petrol ticaretinde ise yerel paralara geçme ihtimalini değerlendiriyoruz. ABD'nin yaptırımları Amerikalılara geri tepecek" ifadelerini kullandı.