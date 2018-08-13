Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Rusya'dan flaş Türkiye açıklaması

Rusya'dan flaş açıklaması

, 'nın bazı kategorilerdeki Türk vatandaşlarına vize kolaylığı sağlayacağını açıkladı.

Giriş Tarihi: 12.8.2018 15:35 Güncelleme Tarihi: 13.8.2018 06:15
Rusya'dan flaş Türkiye açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un 13-14 Ağustos'ta gerçekleştireceği Ankara ziyaretiyle ilgili açıklama yapan bakanlık, Lavrov'un Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla yapacağı görüşmenin konularından bir tanesinin de iki ülkenin vatandaşlarına seyahat kolaylığının sağlanması olduğunu kaydetti.

Bakanlığın açıklamasında, "İki ülkenin vatandaşlarına seyahat kolaylığının sağlanmasıyla ilgili beklentilerin ele alınması planlanıyor. Bazı kategorilerdeki Türkiye vatandaşlarına vize kolaylığı getirmeye hazır olduğumuzu teyit ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Rusya'dan flaş Türkiye açıklaması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN