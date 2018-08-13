Rusya’dan vize jesti

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlarına yönelik bazı kategorilerde vize
lerin kaldırılmasına hazır olduklarını bildiren bir yazılı açıklama yayımladı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un 10. Büyükelçiler Konferansı kapsamında 13-14 Ağustos'ta Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyarete ilişkin değerlendirmelere yer verilen açıklamada "Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Türkiye ziyaretinde, iki ülke vatandaşlarının seyahatlerinin kolaylaştırılması da istişare edilecek konular arasında olacak. Moskova
, Türk vatandaşlarına yönelik bazı kategorilerde vizelerin kaldırılmasına hazır olduğunu teyit etmektedir" ifadelerine yer verildi.
Türk ve Rus liderler başta olmak üzere, iki ülke arasında tüm seviyelerde düzenli ve karşılıklı güven içerisinde bir ilişki yürütüldüğüne işaret edilen açıklamada, "İki ülke istihbaratının ve savunma bakanlıklılarının yanı sıra Lavrov ile Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu arasındaki temaslar, Suriye'de ateşkesin korunması ve ülkedeki krizin çözümüne yönelik süreçte önemli bir rol oynamaktadır" değerlendirmesi yer aldı. GÜVENLİK VE TİCARET
"Görüşmede, Ortadoğu, Kuzey Afrika, Güney Kafkasya, Ukrayna ve Karadeniz bölgesi başta olmak üzere bölgesel konular da geniş bir şekilde istişare edilecek" ifadelerinin kullanıldığı açıklamada "Ülkelerimiz arasındaki ticaret hacminde yaşanan yükselişi büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz. Görüşmede Akkuyu Nükleer Santrali
ve TürkAkım gibi stratejik öneme sahip projeler de değerlendirilecek" denildi. HAZAR DENİZİ ANLAŞMASI 22 YIL SONRA İMZALANDI
Hazar ülkeleri liderleri, Kazakistan'ın Aktau kentinde düzenlenen Hazar Ülkeleri Devlet Başkanları Zirvesi'nde üzerinde 22 yıl çalışılan Hazar Denizi
Anlaşması'nı imzaladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Bugünkü zirve gerçekten sıra dışı ve hatta çığır açan öneme sahip. 20 yılı aşkın süredir devam eden görüşmeler sonucunda Hazar Denizi'nin hukuki statüsüne ilişkin anlaşma, ülkelerimize Hazar Denizi'nin akıbeti üzerinde münhasır hak ve sorumluluk getiriyor, denizin kolektif bir şekilde kullanılmasıyla ilgili net kurallar koyuyor" diye konuştu. Anlaşmaya göre Hazar'ın yüzeyi, tarafrlarca ortak kullanılacak, dip kısmı ve maden rezervleriyse komşular arasında ululararası hukuk temelinde paylaşılacak. Anlaşmanın, dış güçleri bölgeden uzak tutacağı yorumu dadile getirildi.