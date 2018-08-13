Son dakika: İran dini lideri Hamaney'den flaş ABD kararı!

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen ayki Tahran ile önkoşulsuz görüşmeler yapma teklifini reddederek, ABD ile doğrudan görüşme yapılmasını yasakladığını belirtti.

İran devlet televizyonunda yer alan habere göre, Hamaney "Amerika ile herhangi bir görüşme yapmayı yasaklıyorum. Amerika hiçbir zaman görüşmelerde vaatlerine sadık kalmaz. Sadece boş sözler verir. Ve görüşmelerde elde etmeyi hedeflediği şeylerden asla geri adım atmaz" dedi.

ABD'NİN İRAN KONUSUNDAKİ SON AÇIKLAMALARI "UTANMAZLIK"

ABD makamlarının İran konusundaki son açıklamalarını "utanmazlık" olarak yorumlayan Hamaney şunları söyledi: "ABD, ekonomik yaptırımlar dışında iki şeyi daha ortaya atıyor: Birincisi savaş, diğeri müzakere önerisi. Savaşın hayaletini gündeme getirerek korkakları korkutmaya çalışıyorlar. Müzakere önerisi ile de sıradan bir oyunu oynuyorlar. Birileri müzakere ön koşulsuz olacak diyor diğeri koşullar koyuyor. Halkıma bu konuda iki cümle söyleyeceğim; Savaş olmayacak ve müzakere de yapılmayacak."



İran'ın ancak ABD baskısından etkilemediği otoriteye ulaştığında Washington yönetimiyle ile müzakere masasına oturabileceğini söyleyen Hamaney, "Bugün bu koşullar yok. Nasıl ki kurucu liderimiz Ayetullah Humeyni ABD'yle görüşmeyi yasakladıysa ben de yasaklıyorum" dedi.

Bir süre önce ABD Başkanı Donald Trump, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüşebileceği yönünde bir açıklama yapmış, Ruhani ise görüşme için ABD'nin nükleer anlaşmaya dönmesini şart koşmuştu.

Donald Trump, bir süre önce ABD'yi nükleer anlaşmadan çekerek İran'a yönelik yaptırımlara geri dönme kararı almıştı.