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: yerine diğer para birimlerinin kullanımını artıracak

Başbakan Birinci Yardımcısı ve Maliye Bakanı Anton Siluanov, ının uluslararası ticarette tehlikeli bir enstrüman haline geldiğini belirterek “ABD varlıklarına yatırımlarımızı önemli oranda azalttık ve azaltmaya devam edeceğiz. Dolar yerine de avro ve yuanı gibi para birimlerinin kullanımını artıracağız." dedi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 12.8.2018 20:17 Güncelleme Tarihi: 13.8.2018 01:52
Son dakika: Rusya dolar yerine diğer para birimlerinin kullanımını artıracak

Siluanov, Rus televizyon kanalı Rossiya 1'e verdiği mülakatta, 'nin 'ya yönelik yaptırımları nedeniyle kullanımını azaltacaklarını belirtti.

Yaptırımlar doğrultusunda ABD varlıklarına yönelik yatırımları azalttıklarına işaret eden Siluanov, "ABD varlıklarına yatırımlarımızı önemli oranda azalttık ve azaltmaya devam edeceğiz." dedi.

"DOLAR TİCARETTE TEHLİKELİ BİR ENSTRÜMAN"

Dolar yerine de avro ve yuanı gibi para birimlerinin kullanımını artıracağız. ABD doları uluslararası ticarette tehlikeli bir enstrüman haline geldi." diye konuştu.

Rusya'daki Amerikan şirketlere ise yaptırım uygulamayı planlamadıklarını söyleyen Siluanov, "Çünkü bu şirketler Rusya vatandaşlarını istihdam ediyorlar. ticaretinde ise yerel paralara geçme ihtimalini değerlendiriyoruz. ABD'nin yaptırımları Amerikalılara geri tepecek." ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ERDOĞAN PLANI PAYLAŞMIŞTI

Başkan , dün yaptığı açıklamada, 'nin Çin, Rusya, , Ukrayna gibi ülkelerle ticaretin milli para birimleri üzerinden yapılmasının planlandığını bildirmişti.

Rusya Devlet Başkanı de ABD'nin doları siyasi bir enstrüman olarak kullanmasını eleştirerek "ABD'nin doların kullanılmasına yönelik kısıtlayıcı adımlarını stratejik bir hata olarak görüyoruz." demişti.

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Son dakika: Rusya dolar yerine diğer para birimlerinin kullanımını artıracak
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