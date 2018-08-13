YPG’nin İdlib oyunu

Terör örgütü PKK
/YPG İdlib
'e saldırmaya hazırlanan Suriye
Rejimi'ne bin 300 terörist yolladı. PKK/YPG'li teröristler rejim güçlerinin Halep'in batı kırsalı ve İdlib bölgelerine olası bir operasyonuna destek olmak için ilk defa harekete geçti. Teröristler, rejim güçlerine destek veren diğer gruplar ile Halep'in batı kırsalında muhaliflerin kontrolündeki Hayyan, Anadan, Hureytan, Ureyme ve Maarat el Atik ile Daret İzze bölgelerine başlatacağı operasyona katılacak. Böylece Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Halep'in kuzeybatısında yer alan Afrin ilçesini kaybeden YPG/PKK'lılar ilçenin sınırlarına yeniden yerleşmeyi planlıyor. Afrin'deki terör hedeflerine yönelik gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'nda büyük başarılar elde eden Fatih Sultan Mehmet Tümeni Komutanı Mahmut Süleyman, rejim ve PKK/ YPG arasındaki yakınlaşmanın tehlikeli boyutlara ulaştığını söyledi. Teröristlerin Afrin hayalinin devam ettiğini dile getiren Süleyman, "Afrin'den çıkarılan teröristler Menbiç'te de çıkmaza girince son olarak Suriye rejimi ile anlaşma yoluna gitti. Daha önce de birbirleriyle temas kuran taraflar, görüşmelerinde askeri ortaklık, örgüt işgalindeki alanların ekonomik özerkliği, Türkiye'ye karşı iş birliği konularını ele almışlardı. Olası İdlib harekatına katılmak isteyen PKK/ YPG'li teröristler Afrin sınırına tekrar konuşlanmak istiyor" diye konuştu. TÜRKMENDAĞI'NA SALDIRI
Öte yandan tansiyonun yeniden yükseldiği Suriye'nin kuzeybatısında beklenen İdlib operasyonu öncesinde Türkmendağı'nın tamamını ele geçirmek isteyen Beşar Esad rejimi ve destekçileri, bölgeye yönelik yoğun saldırılar başlattı. Esad rejimi ve destekçileri ülkenin güneyindeki Dera ve Kuneytra illerinde hakimiyeti sağladıktan sonra Lazkiyeli Türkmenlerin yaşadığı "gerginliği azaltma bölgesi" sınırları içindeki Türkmendağı bölgesinin hakimiyetini tümüyle sağlamak için harekete geçti. İdlib-Lazkiye geçiş güzergahında bulunduğu için önem taşıyan Türkmendağı'nın düşmesi halinde, Lazkiye'nin tümü rejimin kontrolüne girecek, Suriye rejimi İdlib kuşatmasını tamamlayacak. ?SERMADA'DA PATLAMA: 39 ÖLÜ
Suriye'nin İdlib iline bağlı Sermada ilçesinde medyana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 39 kişi hayatını kaybetti, 70 kişi yaralandı. Türkiye'yle Suriye arasındaki Babül Hava sınır kapısının eski avlusunda gerçekleşen patlamanın sabah 4 sularında yaşandığı ve olayın nedeninin henüz belirlenemediği açıklandı. Patlama sonucunda kuzey Humus'tan tehcir edilenlerinin yaşadığı 6 katlı iki bina yıkılırken, sivil savunma ekipleri enkazdan 13 kişiyi canlı kurtardı.