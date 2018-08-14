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Albayrak’tan ’ya teşekkür tweet’i

Hazine ve Maliye Bakanı , ’ye destek veren Ekonomi Bakanı’na sosyal medya üzerinden teşekkür etti

Giriş Tarihi: 14.8.2018
Albayrak’tan Almanya’ya teşekkür tweet’i
Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier'ın hakkında yaptığı son açıklamanın ardından Hazine ve Maliye Bakanı , Twitter'da yaptığı açıklamada "ABD'de Türkiye'ye karşı son eylemlere ilişkin Almanya Ekonomi Bakanı'nın açıklamalarından memnuniyet duydum. İyi niyet ve diplomasiyi savunan siyasiler, Almanya ve AB ile ilişkilerimizde Türk halkının güvenini güçlendirecek" dedi.
ABD ile Türkiye arasında yaşanan yaptırım krizinin ardından "Türkiye'nin istikrarlı ve demokratik bir ülke olmasını istediklerini" söyleyen Altmaier, Almanya'nın, 80 milyon nüfuslu NATO üyesi Türkiye ile ekonomik ilişkileri ilerletmek istediğini kaydetti. Türkiye'de seçimlerin geride kaldığını ve şimdi nesnelliğe dönme fırsatının bulunduğunu belirten Altmaier, "Türkiye, Avrupa'da güvenlik ve güvenilirlik anlamına geliyor. Biz, Ankara ile göç konusunda mükemmel çalışıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
ABD'nin yaptırımlarından dolayı Alman şirketlerinin 'dan çekilmekte olduğunun hatırlatılması üzerine de Altmaier, "Washington'un, başka ülkelerle yaptığımız hiçbir ticari ilişkimize dikte etmesine izin vermeyiz. Bundan dolayı İran'ın nükleer silah üretmemesi için Viyana Nükleer Anlaşması'nın yanındayız. Her Alman şirketi, İran'a ne kadar istiyorsa o kadar yatırım yapmaya devam edebilir" ifadesini kullandı.
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Albayrak’tan Almanya’ya teşekkür tweet’i
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