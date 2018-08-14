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'dan 'Brunson' açıklaması

Sözcüsü Sarah Sanders, ABD Başkanı 'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın 'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ile dün Beyaz Saray'da görüştüğünü açıkladı.

Giriş Tarihi: 14.8.2018 00:19 Güncelleme Tarihi: 14.8.2018 01:47
Beyaz Saray'dan 'Brunson' açıklaması
'dan yapılan açıklamada, Ulusal Güvenlik Danışmanı ile Türk büyükelçinin Rahip Brunson krizi hakkında görüştüğünü açıklandı

Başkan 'ın ulusal güvenlik danışmanı John Bolton, 'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'la görüştüğü açıklandı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, yapılan görüşmede iki üke arasındaki rahip Andrew Brunson krizi ve Türk-Amerikan ilişkilerinin genel durumunun masaya yatırıldığı bildirildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders yaptığı açıklamada, "Türk Büyükelçi'nin talebi üzerine, Büyükelçi John Bolton bugün Beyaz Saray'da Büyükelçi Serdar Kılıç'la görüşme gerçekleşti. Taraflar Türkiye'nin rahip Andrew Brunson'ı hapiste tutmaya devam etmesi ve ABD-Türkiye ilişkilerinin durumunu konuşuldu" ifadesini kullandı.

Trump geçen hafta Twitter üzerinden, Türkiye'ye çelik ve alüminyum ürünlerinde gümrük vergisi iki katına çıkardığını açıklamıştı.
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Beyaz Saray'dan 'Brunson' açıklaması
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