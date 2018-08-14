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’de : 6 ölü

'de ve fırtınanın lere yol açtığını belirtti.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 14.8.2018 07:35 Güncelleme Tarihi: 14.8.2018 07:45
Filipinler’de sel: 6 ölü
'in başkenti Manila ve çevresindeki bölgelerde hafta sonu'dan bu yana ve fırtınanın yol açtığı ve toprak kaymasında 6 kişi hayatını kaybetti, 60 bin kişi tahliye edildiği bildirildi. Ulusal Afet Kurumundan yapılan açıklamada; ülkede meydana gelen sel felaketi nedeniyle 6 kişinin hayatını kaybettiği ve 60 bin kişinin evlerinden tahliye edildiği belirtildi. Kurum, 1 milyon'dan fazla kişinin sellerden etkilendiği kaydedildi. Sellerden etkilenen bölgelerdeki okullar ve devlet dairelerinde çalışmalar askıya alındı.
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Filipinler’de sel: 6 ölü
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