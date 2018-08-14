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’ye tehdidi

Giriş Tarihi: 14.8.2018
İngiltere’ye İran tehdidi
'nin Büyükelçisi Woody Johnson, ABD'nin ticaret üzerinden yürüttüğü tehdit politikasını bu kez de İngiltere'ye karşı kullandı. İngiltere'nin 'a karşı ABD'nin yanında yer alması gerektiğini savunan Johnson aksi durumda İngiltere ticaretinin ciddi sonuçlara maruz kalacağını söyledi. Johnson, "Başkan açıkça belirtmişti. İran'daki ticari çıkarlarını, küresel faydanın önüne koyacaklar, ABD ile yaptıkları ticarette ciddi sonuçlara katlanma riskini alacaklar" diye konuştu. ABD'nin çekildiği İran ile yapılan nükleer anlaşmayı hatırlatan Johnson, "ABD, İran'a baskıyı artıracak. İngiltere'den küresel diplomatik gücünü kullanmasını bekliyoruz" dedi.
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İngiltere’ye İran tehdidi
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