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Mısırlı imamdan duygulandıran desteği

Kuveyt'te imamlık yapan , ABD'nin yaptırımlarına karşı 'ye destek için eşine ait altınları hibe etmek istedi.

Giriş Tarihi: 15.8.2018 01:20 Güncelleme Tarihi: 15.8.2018 01:21
Mısırlı imamdan duygulandıran Türkiye desteği

Kuveyt'te ikamet eden Mısır asıllı bir vatandaş, ABD'nin yaptırımlarına karşı 'ye destek için eşinin ziynet eşyasını bağışlamak istedi.

Kuveyt'te imamlık yapan , Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçiliğine gelerek, komplolara maruz kalan Türkiye ekonomisine destek için eşine ait altınları hibe etmek istediğini belirtti.

"Neden böyle bir şey yapmak istiyorsun?" şeklindeki soruya Mustafa, "Kardeş Türk halkına olan sevgimden dolayı. Sizler Müslümanların umudusunuz." diye yanıt verdi.

'ı çok sevdiğini ve ona sürekli dua ettiğini dile getiren Mustafa, Türk halkına seslenerek "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın değerini bilin." ifadesini kullandı.

Türk Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Atilla Uğur Başbuğ ise Türkiye'ye desteğini ifade eden Mustafa'ya çok ince düşündüğünü ancak söz konusu yardımı kabul etmelerinin mümkün olmadığını ifade etti.

Mustafa da bunun üzerine Türkiye'ye destek kapsamında Türk lirası alacağını ve Kuveyt'teki Türk ürünlerini tüketeceğini dile getirdi.

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Mısırlı imamdan duygulandıran Türkiye desteği
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