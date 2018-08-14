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'ın F-35 kararının ardından 'dan ilk değerlendirme

ABD Başkanı donald 'ın Türkiye2ye teslim edilmesi gereken F-35 uçaklarına ilişkin Pentagon'un bütçe tasarısını onaylamasının ardından 'dan açıklama geldi. Yapılan ilk değerlendirmede "ABD Başkanı Trump tarafından onaylanan “2019 Ulusal Savunma Yetki Yasası” ülkemize yönelik bir yaptırım getirmemektedir" ifadeleri kullanıldı. F-35 uçaklarımızın pilotlarımının eğitimi için konuşlu bulunduğunun belirtildiği açıklamada yaklaşık iki yıl sürecek olan eğitim süreci boyunca orada kalacağı bildirildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 14.8.2018 10:20 Güncelleme Tarihi: 14.8.2018 10:42
Trump'ın F-35 kararının ardından Ankara'dan ilk değerlendirme

ABD Başkanı Donald tarafından imzalanan Pentagon bütçe yasasındaki Türkiye ile ilgili ifadelerin, Türkiye'ye herhangi bir yaptırım getirmediği belirtildi.

ABD Başkanı Trump'ın eyaletindeki Fort Drum askeri üssünde dün gerçekleştirilen törenle imzaladığı Pentagon'un 2019 bütçe yasasında yer alan Türkiye ile ilgili bölümler dikkati çekti.

SÖZ KONUSU RAPORDA F-35 UÇAKLARININ TÜRKİYE'YE TRANSFERİNE GEÇİCİ SINIRLAMA GETİRİLDİĞİ İFADE EDİLİYOR

Trump'ın imzasıyla yasalaşan metnin Türkiye ile ilgili bölümünde, ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'in 90 gün içerisinde Kongredeki ilgili komitelere Türkiye-ABD ilişkilerinin durumuna ilişkin bir rapor sunmasının öngörüldüğü, söz konusu rapor sunulana kadar F-35 uçaklarının Türkiye'ye transferine geçici sınırlama getirildiği ifade edildi.

Söz konusu bölümde, "Türkiye'nin F-35 Programına katılımına yönelik bir sınırlandırma olmadığına" dikkat çekilirken, geçen haziran ayında aidiyeti Türkiye'ye geçen iki F-35 uçağının Türk pilotlarının eğitimi için bulunduğu ve yaklaşık 2 yıllık eğitim süresi tamamlanıncaya kadar burada kalacağı belirtiliyor.

YASALAŞAN BÜTÇE METNİ

Trump'ın imzasıyla yasalaşan bütçe metni, en geç 90 gün içinde Pentagon'un Türk-Amerikan ilişkilerine yönelik bir rapor hazırlamasını, söz konusu rapor Kongreye sunuluncaya kadar F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye teslimatının geçici olarak durdurulmasını talep ediyordu.

Türkiye, 2002 yılında katıldığı ABD liderliğindeki çok uluslu müşterek taarruz programı kapsamında beşinci nesil F-35 Lightining II uçaklardan en az 100 adet almayı hedefliyor.

ABD Savunma Bakanı Mattis, 7 Temmuz'da Kongreye yazdığı mektupta, Türkiye'ye F-35 uçaklarının satışının durdurulması girişimlerine karşı çıkmış ve bunun "tedarik zincirinde sıkıntıya neden olacağı ve uçak fiyatlarını yükseltebileceği" uyarısında bulunmuştu.

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Trump'ın F-35 kararının ardından Ankara'dan ilk değerlendirme
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