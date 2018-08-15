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'da kilisede çocuklara skandalı

'nin eyaletinde 1950'lerden bu yana yüzlerce Katolik rahibin, binden fazla çocuğa da bulunduğu suçlamasıyla soruşturma açıldı. Kurbanlarının çoğunun erkek çocukları olduğuna dikkati çeken tahkikat jürisi, tecavüze kadar uzanan her türlü olayına rastlandığını ifade etti.

Giriş Tarihi: 15.8.2018 13:30 Güncelleme Tarihi: 15.8.2018 13:35
ABD Pennsylvania'da kilisede çocuklara cinsel istismar skandalı

BD'nin eyaletinde yüzlerce Katolik rahip, binden fazla çocuğa da bulunmakla suçlanıyor.

medyasında yer alan habere göre, Başsavcısı Josh Shapiro, iki yıllık bir soruşturmanın ardından çocuklara yönelik cinsel istismarların, Pennsylvania ve Vatikan'daki kıdemli kilise yetkililerince ''sistematik'' bir şekilde örtbas edildiği sonucuna ulaştıklarını söyledi.

Tahkikat jürisi ise 300'den fazla rahibin 1950'lerin ortalarından beri çocukları istismar ettiğini belirterek, Roma Katolik kilisine ait yüzlerce rahibi binden fazla çocuğa cinsel istismarda bulunmakla suçladı.

Jüri, raporunda bazı kayıtların kaybolduğu ve cinsel istismar kurbanı bazı çocuklar ise konuşmaktan korktuğu için tacize uğrayanların sayısının çok daha yüksek olduğuna inandığını kaydetti. Kurbanlarının çoğunun erkek çocukları olduğuna dikkati çeken jüri, tecavüze kadar uzan her türlü olayına rastlandığını ifade etti.

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ABD Pennsylvania'da kilisede çocuklara cinsel istismar skandalı
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