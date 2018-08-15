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’nin ’a yaptırımları destek bulmadı

’a tek taraflı yaptırım uygulayan giderek yalnızlaşıyor. de yaptırımlara uymamaya devam ediyor

Giriş Tarihi: 15.8.2018
ABD’nin İran’a yaptırımları destek bulmadı
'nin 8 Mayıs'ta 'la nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesinin ardından yaptırımları geri getirmesi Washington'un müttefiklerinin de aralarında olduğu uluslararası toplumdan destek bulmadı. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, ABD'nin tek taraflı yaptırımlarının devreye girdiği gün AB ülkelerinde yerleşik ve İran ile meşru zeminde iş yapan şirketlerin yasal olarak korunması amacıyla "Engelleme Mevzuatı'nı" devreye soktu. İran'la sınır komşusu olan , ABD'nin tek taraflı yaptırımlarına uymayacağını en üst düzeyde çeşitli platformlarda dile getiren ülkelerin başında geliyor. Nükleer anlaşmanın tarafı Avrupalı ülkeler Almanya, Fransa, İngiltere de ABD'nin yaptırımlarına uymayacaklarını deklare etti. Rusya uluslararası topluma yaptırımlara uymama çağrısında bulunurken, Çin de İran ile ilişkilerin devam edeceğini açıkladı.
İlk aşama yaptırımlar 7 Ağustos'ta devreye girdi. ABD'nin tek taraflı olarak uygulamaya koyduğu yaptırımlara göre, Tahran yönetiminin altın ve değerli maden alım satımına, otomotiv, uçak, bilgisayar ve yazılım sektörleri gibi çok sayıda alana yaptırımlar getirildi.
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ABD’nin İran’a yaptırımları destek bulmadı
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