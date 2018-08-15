“Batı Türkiye’yi kaybetmenin bedelini ağır ödeyecek”

Türkiye
ekonomisinin ABD Başkanı Donald Trump
tarafından hedef alınmasına tepkiler büyüyor. CNN International'da yer alan bir analizde ABD yönetimi uyarılarak, "Türkiye'yi hedef almak sınırlarının ötesinde sonuçlar doğurabilir ve Türkiye'nin çekim merkezini Batı'dan Rusya, İran ve Avrasya'ya doğru kaydırmasına neden olur" değerlendirmesi yer aldı. Türkiye uzmanı Fadi Hakura imzalı yayımlanan analizde, yaptırımlar sonucu Türkiye'yi kaybetmenin Batı'ya bedelinin ağır olacağını söyledi. Hakura, Türkiye'nin atabileceği adımlara ilişkin ise şu ifadelere yer verdi: Türkiye, NATO'dan çekilmeyi ve AB ile gümrük anlaşmasını sonlandırma gibi radikal değişimleri düşünebilir.