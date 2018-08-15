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Güney ve arasında aile buluşmaları

Güney ve arasında son dönemde yoğunlaşan diplomatik çabalar kapsamında 'nda dağılan aileleri buluşturma çalışmalarının son aşamaya geldiği bildirildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 15.8.2018 17:03
Güney ve Kuzey Kore arasında aile buluşmaları

Güney ve arasında son dönemde yoğunlaşan diplomatik çabalar kapsamında 'nda dağılan aileleri buluşturma çalışmalarının son aşamaya geldiği bildirildi.

GÜNEY KORE'DEN BİR HEYET KUZEY'E GEÇTİ

Kızılhaçından 18 kişilik bir heyet, ailelerin gelecek hafta gerçekleşecek buluşmalarını organize etmek üzere Kuzey tarafına geçti. Kuzey Kore'nin Kumang Dağı tesislerinde gerçekleştirilecek buluşmalar, 2015'ten bu yana yapılan benzeri türdeki ilk etkinlik olacak.

Buluşmalar kapsamında pazartesi ile çarşamba günleri arasında 93 kişinin, cuma ile pazar günleri arasında ise 88 kişinin savaşta sınırın diğer tarafında kalmış aile bireyleriyle görüştürülmesi planlanıyor.

Buluşma, nisandaki tarihi Korelerarası Zirve'nin en önemli kazanımlarından biri olarak görülüyor.

KUZEY-GÜNEY YAKINLAŞMASI

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 27 Nisan'da iki ülke sınırındaki Panmunjom Köyü'nde bir araya gelmişti.

Zirve sonunda yayımlanan ortak açıklamada, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılması ve mevcut ateşkesin kalıcı bir barış anlaşmasına dönüştürülmesi için görüşmelere başlama konusunda anlaşmaya varıldığı duyurulmuştu.

Moon ve Kim, nisan ayında yapılan tarihi zirvenin ardından 26 Mayıs'ta da bir araya gelmiş ve ülkeleri arasındaki barış sürecini ele almıştı.

İki liderin bu yıl eylül ayındaki üç kez yüz yüze görüşmesi planlanıyor.

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Güney ve Kuzey Kore arasında aile buluşmaları
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