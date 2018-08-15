İtalya’da korkunç felaket: Otoyol köprüsü çöktü: 35 ölü

İtalya
'nın kuzeybatısındaki Cenova kentinde otoyol köprüsü henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. A10 otoyolu üzerinde bulunan yaklaşık 100 metre yüksekliğindeki Morandi Köprüsü'nün bir kısmının yerel saatle 11.15 civarında çöktüğü bildirildi. Aralarında 1 bebeğin de olduğu 35 kişinin hayatını kaybettiği ve 13 kişinin yaralandığı açıklandı. Çok sayıda aracın zemine çakıldığı ve bazılarının enkaz altında kaldığı, olayda çok sayıda kişinin enkaz altında kalarak öldüğü tahmin ediliyor. İtalyan La Repubblica gazetesi de, bazı evlerin de köprü enkazı altında kaldığını belirtti.
Enkaz altında kalanları çıkarmak için acil servis ve itfaiyenin müdahalesi sürüyor. İtalyan basınına göre olay yerinde görev yapan arama-kurtarma ekipleri karşılaştıkları manzarayı "cehennem gibi" diye tanımladı. Ulaştırma Bakanı Danilo Toninelli olayı "korkunç bir trajedi" diye niteledi. Köprünün yapısal bir sorun nedeniyle çökmüş olabileceği ancak olayda şiddetli yağmurun da etkili olduğu düşünülüyor. Ancak Bazı görgü tanıkları, köprünün çökmesinden hemen önce bir yıldırım düşmesine tanık olduklarını anlattı. BAŞKAN ERDOĞAN'DAN İTALYA'YA TAZİYE
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "İtalya'nın Cenova şehrinde bir köprünün çökmesi sonucu ölenlere rahmet, İtalya yönetimine başsağlığı diliyorum. Tüm İtalya halkının başı sağ olsun diyorum" dedi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, hayatını kaydedenlere, sosyal medya hesabı üzerinden taziye dileklerini iletti. Dışişleri Bakanlığı da İtalya hükümetine ve halkına başsağlığı mesajında bulundu.