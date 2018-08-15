İtalya'da kurtarma çalışmaları devam ediyor

İtalya'nın Cenova şehrinde çöken köprünün enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Köprünün çökmesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 39'a ulaştı.



İtalya'nın Cenova şehrinde A-10 otoyolu üstünde bulunan Morandi Köprüsü'nün enkazında 400 kurtarma ekibinin katıldığı arama kurtarma çalışmalarına devam ediliyor. Güney Fransa'yla Cenova liman kentini birbirine bağlayan otobandaki 50 yıllık Morandi Köprüsü dün sağanak yağmur sırasında çöktü. Köprünün bir kısmı, altındaki nehir yatağına, demiryoluna ve iki ambarın üzerine düştü. Üzerindeki bir düzine aracın ve 3 kamyonun da aşağı düşmesiyle sonuçlanan olayda şu ana kadar 39 kişi hayatını kaybederken, 16 kişi yaralandı.

KÖPRÜNÜN SORUNLU OLDUĞU VE ÜZEERİNDE SÜREKLİ BAKIM YAPILDIĞI İDDİA EDİLDİ

Köprünün çöküşüne tanık olan görgü tanıkları, köprünün kağıt hamuru gibi yere yıkılmasının inanılmaz olduğunu, köprünün sorunlu olduğunu ve üzerinde sürekli bakım çalışmalarının yapıldığını söyledi. Görgü tanıkları, 90'lı yıllarda köprüye bazı parçaların ilave edildiğini fakat köprünün altında oluşan pasın görülebildiğini sözlerine ekledi.

CENOVA HALKINDAN TEPKİ

Köprünün enkazında çalışan vinçler, kamyon büyüklüğündeki kırık beton parçalarını kaldırmak üzere hareket ettikçe, yüzlerce itfaiyeci hayatta kalanları aramaya devam ediyor. 1967'de biten ve iki yıl önce tamir edilen 1,2 kilometre uzunluğundaki köprünün enkaz çalışmaları devam ederken, Cenova halkında dünden beri oluşan üzüntü ve keder tepkiye dönüştü.



Köprü enkazını ziyaret eden İtalyan Ulaştırma Bakanı Danilo Toninelli, köprü işletmecisi Autostrade'nin köprünün yeniden inşası için çıkacak maliyete katkıda bulunması gerektiğini söyleyerek işletmecinin ağır para cezaları ödemek zorunda kalacağını belirtti. İtalya hükümetinin bakanları da köprünün işletmecisine tepkilerini yönelterek, işletmecinin para cezası ve tazminat ödemesi gerektiğini belirtti.



Köprünün işletmecisi Autostrade'den yapılan açıklamada ise felaketten önce yapı üzerinde düzenli ve gelişmiş kontroller yapıldığı ve bunların güven verici sonuçlar verdiği ileri sürüldü. Açıklamada, "Sonuçlar, Ulaştırma Bakanlığı tarafından yasaya ve imtiyaz sözleşmesinin şartlarına uygun olarak onaylanmış bakım çalışmaları için temel oluşturuyor" ifadeleri kullanıldı.