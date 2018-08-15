‘Kabadayılık devri bitmeli’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Türkiye
'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç
'ın Beyaz Saray
Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile görüşmesini Beyaz Saray'ın ayarladığını belirterek, "Net bir mesaj verdi elçimiz; baskı, tehdit, yaptırımla ancak Türkiye'de kaos olur, diyalogla Türkiye'yle ilişkiler geliştirilebilir" dedi. Rusya
Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
ile dün Ankara'da bir araya gelen Bakan Çavuşoğlu, gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Lavrov, ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımlarını eleştirerek, "Yaptırımların gayrimeşru, illegal olduğunu düşünüyoruz. Uluslararası ticarete aykırıdır" diye konuştu. TEK BAŞINA DAYATMA OLMAZ
ABD'nin Rusya ve İran'a yönelik yaptırımlara Türkiye'nin katılmayacağının altını çizen Çavuşoğlu, şunları ekledi:
"Bu kabadayılık devrinin bitmesi gerekiyor. Eğer ABD itibarlı bir ülke olarak devam etmek istiyorsa, bu tek başına dayatmalarla olmaz. Diğer ülkelerin endişelerini dinleyerek ve herkesi eşit ortak olarak görerek olur. ABD'nin bir an önce bu hatalı politikalarından vazgeçmesi gerekiyor. Avrupa'daki tepki ve endişenin iki boyutu var: Birincisi istikrarlı ve ekonomisi güçlü bir Türkiye Avrupa için
ve tüm komşuları için önemlidir. İkincisi, bugün Türkiye, yarın herhangi bir AB ya da Avrupa ülkesi olabilir. Zaten NATO Zirvesi'nde de bunu tüm liderler gördü." YAPTIRIMLAR GAYRİMEŞRUDUR
Basın mensuplarına konuşan Lavrov, ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlara Türkiye'nin katılmamasına ilişkin, "Bizim ortaklarımızın Rusya'ya karşı uygulanan yatırımlara katılmamasını olumlu değerlendiriyoruz" diye konuştu. Bakan Lavrov, "ABD'nin yaptırımları uluslararası ticaretin tüm ilkelerine aykırıdır. Bu, BM'nin ilke ve kararlarına da aykırıdır. Bu ilke ve kararlara göre, tek taraflı ekonomik yaptırımlar gayrimeşrudur. Bu gayrimeşru engelleri nasıl ortadan kaldırabileceğimize gelince, milli paralarla ticaret birkaç senedir önümüzdeki hedeflerimizden biri" şeklinde konuştu. ?İDLİB'İ TÜRKİYE SAKİNLEŞTİRDİ
Suriye'nin İdlib
bölgesinde yükselen tansiyonu düşürmek için yapılması gerekenleri anlatan Çavuşoğlu, "Rusya ve diğer ortaklarımızla beraber, istihbaratlarımız, askeri güçlerimizle teröristleri tespit edip, etkisiz hale getirmemiz lazım. Ama terörist var diye İdlib'i bombalamak, hastaneleri, okulları bombalamak, sivilleri bombalamak, öldürmek bir katliam olur ve ciddi bir kriz yaratır. Ilımlı muhaliflerle teröristleri ayırmak lazım. Bu Suriye'nin geleceği için önemli" dedi. Lavrov ise Türkiye'nin gözetim noktalarını kurmasıyla İdlib'deki durumun biraz sakinleştiğini ifade etti. 'GÜÇLERİMİZİ BİRLEŞTİRELİM'
Başkan Recep Tayyip Erdoğan
'ın "Çin piyasasına yöneliyoruz" sözleri Çin tarafından olumlu karşılandı. SABAH'a konuşan Çin'in Türkiye Büyükelçisi Yu Hongyang, "Çin, Türkiye ile el ele vererek güçlerini birleştirip çok taraflı ticaret sisteminin daha açık, daha kapsayıcı, daha paylaşımcı, daha dengeli ve ortak kazanca dayalı bir doğrultuda gelişmesini sağlamayı hedeflemektedir. Ayrıca Çin, Türkiye ile birlikte uluslararası ekonomik düzenin daha adil ve makul bir şekilde ilerlemesini hızlandırmayı, iki ülkenin ortak gelişmesi için uygun uluslararası bir ortamı yaratmayı ve iki ülkenin ortak çıkarlarını korumayı amaçlamaktadır" dedi. Büyükelçi Hongyang, Çin'in Türkiye'nin ikinci büyük ticaret ortağı haline geldiğini vurguladı.