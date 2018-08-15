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vatandaşı yarım milyon Katar riyalini Türk lirasına çevirdi

vatandaşı bir kişinin, ’ye destek olmak amacıyla yarım milyon Katar riyalini Türk lirasına çevirdiği öğrenildi.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 14.8.2018 23:53 Güncelleme Tarihi: 15.8.2018 02:00
Katar vatandaşı yarım milyon Katar riyalini Türk lirasına çevirdi

vatandaşı bir kişinin, ile ABD arasında yaşanan döviz krizinde Türkiye'ye destek olmak amacıyla yarım milyon Katar riyalini Türk lirasına çevirdiği öğrenildi. Adını vermek istemeyen vatandaş, "Allah bize Müslümanlar olarak beraber hareket etmemiz gerektiğini emretmiş, bu sebeple Türk lirasını desteklemeliyiz" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin kendi ülkesine ambargo uyguladığı zamanda Katar'a destek çıktığını hatırlatan vatandaş, şimdi sıranın Katarlılarda olduğunu söyledi.

Katar vatandaşı yarım milyon Katar riyalini Türk lirasına çevirdi

Katarlı aktivistler tarafından paylaşılan video kısa zamanda sosyal medyada viral olarak yayıldı. Aktivistler Arap ve Müslüman dünyasına Türkiye'ye destek olmaları için çağrıda bulundu.

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Katar vatandaşı yarım milyon Katar riyalini Türk lirasına çevirdi
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