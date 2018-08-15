Katar'dan Türkiye'ye destek açıklaması

Katar'ın Ankara Büyükelçisi Salim Mübarek Al Şafi, "Katar, 2016 yılında Türkiye'deki başarısız darbe girişiminde olduğu gibi, Türk kardeşlerinin yanında durmaya devam edecektir ve kardeş Türk halkının her zaman yardımına ilk koşandır." dedi.

Büyükelçi Al Şafi, Türk lirasının maruz kaldığı kur saldırısına karşı ülkesinin Türkiye'ye olan desteğini yaptığı yazılı açıklamayla duyurdu.

Katar devletinin Türkiye'ye gerekli desteği sunmakta hiçbir zaman tereddüt etmediğini vurgulayan Al Şafi, "Katar, 2016 yılında Türkiye'deki başarısız darbe girişiminde olduğu gibi, Türk kardeşlerinin yanında durmaya devam edecektir ve kardeş Türk halkının yardımına her zaman ilk koşandır." ifadesini kullandı.

Al Şafi, iki ülkenin, halklarının çıkarına olan tüm bölgesel ve uluslararası konularda ortak duruşa sahip olduğunun altını çizerek, devlet yönetimleri ve halkları arasındaki ilişkilerin, bu duruşun ana ve güçlü dinamosu olduğu değerlendirmesini yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile 6 Ağustos'ta bir görüşme gerçekleştirdiğini söyleyen Al Şafi, Katar'ın, krizin tırmanmasından önce ve siyasi müzakereler sırasında Türkiye'ye elinden geldiği kadar destek vermeye hazır olduğunu ilettiği bilgisini paylaştı.