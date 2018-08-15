Pakistan bağımsızlığının 71. yılını kutluyor

Pakistan Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin, "Pakistan halkın isteği ile kuruldu, kaderini belirleyecek olan da yine halktır." dedi.

Pakistan'ın kuruluşunun 71. yıldönümü ülke genelinde düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor. Dün sabah saatlerinde başlayan kutlamalarda, başkentte 31 pare, 4 eyalet başkentinde ise 21 pare top atışı yapıldı.

Kutlamaların merkezi, devlet erkanının katıldığı başkent İslamabad'daki Cinnah Kongre Merkezi ile Pakistan'ın kurucusu Muhammed Ali Cinnah'ın Karaçi'deki mezarı oldu.

KUR'AN-I KERİM TİLAVETİ YAPILDI

Resmi kutlamaların ilk durağı olan Cinnah'ın mezarı başında Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve işgal altındaki Keşmir halkı için dualar edildi.

Devlet erkanının buluştuğu Cinnah Kongre Merkezinde konuşan Cumhurbaşkanı Hüseyin, genel seçimler ile bağımsızlık günü kutlamalarının aynı döneme geldiğini hatırlatarak, "Bu dönem bize şunu hatırlatıyor, Pakistan, halkın isteği ile kuruldu, aynı şekilde kaderini belirleyecek olan da yine halktır." dedi.

Hüseyin, Pakistan'ın, halkını başkalarının boyunduruğundan kurtarmak için kurulduğunun altını çizdi.

"KEŞMİR'E HER ALANDA DESTEĞİNİ SÜRDÜRECEK"

Keşmir konusundaki duruşlarının değişmeyeceğine de vurgu yapan Hüseyin, "Pakistan, Birleşmiş Milletler kararları doğrultusunda Keşmir'e her alanda desteğini sürdürecek, uluslararası toplumun Keşmir konusunda sesini yükseltmesi için çalışmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Hüseyin, bölgesel ve uluslararası sorunların çözümünde siyasiler, aydınlar ve medyanın birlik içerisinde hareket etmesi gerektiğini söyleyerek, Pakistan'ın Cinnah tarafından konan hedeflere ulaşma yolunda ilerlediğini ve onun öğretileri doğrultusunda sorunların üstesinden geleceğini sözlerine ekledi.

Geçici Hükümet Başbakanı Nasırül Mülk ise bağımsızlık günü mesajlarını devlet radyosu aracılığıyla verdi. Mülk, "Atalarımızın Alt Kıta Müslümanlarının dini, kültürel, sosyal değerlerine göre şekillenmiş ayrı bir vatan kurma doğrultusunda verdikleri destansı demokratik mücadeleyi yeniden anıyoruz." diye konuştu.

Mülk, Cinnah'ın "Birlik, inanç, disiplin" sözlerine de atıfta bulunarak, Pakistan'ı geliştirecek ve zenginleştirecek gücün bu üç kelimede gizli olduğunu söyledi.

SOKAKLAR YEŞİL BEYAZA BÜRÜNDÜ

Pazartesi gece yarısından itibaren başlayan kutlamalar devam ediyor. Geçmiş yılların aksine bu yıl uçak ve askeri gösterilerin yapılmadığı ülkede halk araç konvoyları ve yürüyüşlerle bağımsızlığı kutluyor.

Vatandaşlar, şehrin Mavi Bölge adıyla anılan ticari bölgesinde kurulan ses ve ışık sistemleriyle eğlenirken, araçlarını ve yüzlerini Pakistan bayrağının renkleriyle süsledi. Pakistan, 1947'de İngiliz Hindistanından ayrılarak kuruldu.