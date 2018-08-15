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'nden Türkiye açıklaması!

Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova, düzenlediği basın toplantısında Türkiye-Rusya ortaklığının üçüncü ülkeleri hedef almadığını söyledi

Giriş Tarihi: 15.8.2018 17:11
Rus Dışişleri'nden Türkiye açıklaması!

Uluslararası Gençlik Forumu'nda konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, "ABD dünyanın Superman'i olmayı başaramadı" dedi.

Rusya'da düzenlenen Uluslararası Gençlik Forumu'nda dünyadaki gelişmeleri değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova Amerika Birleşik Devletleri (ABD) hakkında önemli açıklamalar yaptı. Zakharova, "Pek çok ülke ABD'nin dünyaya istikrar, güvenlik ve başarı getireceğini düşündü. Onlar ABD'yi dünyayı Superman gibi kurtaracak ve uçuracak bir ülke olarak gördüler. Bunun için siyasi ve finansal ahlak gerekir" dedi.

AMERİKA'YA ARTAN GÜVENDEN SONRA DÜNYADA ÇATIŞMALAR DAHA DA ARTTI

ABD'nin bu rolü üstlenemediğini savunan Zakharova, "Tam tersine Amerika'ya artan güvenden sonra dünyada çatışmalar daha da arttı, uluslararası krizler ortaya çıktı" ifadesini kullandı.

Zaharova, Moskova ve Atina arasındaki diplomatik gerilim kapsamında yaptığı açıklama sırasında Türk-Rus işbirliğinin Yunanistan da dahil üçüncü ülkeleri hedef almadığını vurgulayarak, "Daha önce tüm düzeylerde birçok kez altını çizdiğimiz üzere, Rusya, herhangi bir ülkeyle başka bir ülkeye karşı dostluk kurmaz. Rus işbirliği, örnek niteliğindedir ve bu tez, basında da aktif olarak ele alınıyor. Örneğin, Türk-Rus işbirliği üçüncü ülkeleri hedef almıyor" dedi.

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Rus Dışişleri'nden Türkiye açıklaması!
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