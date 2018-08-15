Sınırda yakalanan 2 Yunan askeri serbest bırakıldı

Edirne'de askeri yasak bölgede 1 Mart'ta yakalandıktan sonra tutuklanan 2 Yunan askerinin tutuksuz yargılanmak üzere tahliyelerine karar verildi. Edirne F Tipi Cezaevi'nde 167 gündür tutuklu bulunan Teğmen Aggelos Mitretodis ile Astsubay Çavuş Dimitros Kouklatzis'in serbest bırakılması, Atina'da bayram havası yarattı. Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras "Atılan bu adım, Türk-Yunan dostluğunu ve iyi komşuluk ilişkilerini, bölgedeki istikrarı güçlendirecek niteliktedir" ifadesini kullanırken, Dışişleri Bakanlığı
"Türk makamlarının bu kararı Türk-Yunan ilişkileri ve halklarımızın dostluğuna katkı sağlayacaktır" açıklaması yaptı. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocyas da twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bu gece kazançlı çıkan diplomasi olmuştur" dedi. AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ise kararı memnuniyetle karşıladıklarını belirterek "AB Türkiye ile stratejik ortaklığını sürdürmeye devam edecektir" değerlendirmesinde bulundu. Yunan Başbakanlık uçağı ile önce Selanik'e götürülecek olan iki askerin Savunma Bakanı Panos Kammenos tarafından karşılanacağı, ardından Atina'da Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos ve Başbakan Çipras tarafından kabul edilecekleri açıklandı.