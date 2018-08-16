BM'den çağrı: Müzakereleri başlatın

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada Guterres, Afganistan'ın Gazne kentindeki Taliban saldırılarını kınadı.

Siviller ve sivil altyapılar hedef alınarak uluslararası insani hukukun ihlal edildiğini vurgulayan Guterres, sürdürülebilir barış için Afgan hükümeti ile Taliban'a bir an önce ateşkes ve müzakerele çağrısında bulundu.

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinden yapılan açıklamada ise Afganistan'ın Gazne kentine saldırı başlatan Taliban örgütü ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmaların sürdüğü, halkın içme suyu, yiyecek ve sağlık hizmetleri sıkıntısı yaşadığı belirtilmişti.

Kentte haberleşme ağlarının kesilmesinin ayrı bir sorun yaşattığı ifade edilen açıklamada, ölü ve yaralı sayısının çok olması nedeniyle kentteki hastanelerin yetersiz kaldığı kaydedilmişti.

Açıklamada, günlerdir kentteki dükkan ve mağazaların kapalı olması nedeniyle yiyecek içecek fiyatlarının yükseldiğine dikkat çekilmişti.

NATO GAZNE'DE 23 HAVA SALDIRISI GERÇEKLEŞTİRDİ

Afganistan'daki NATO birlikleri, Gazne kentinde son 3 günde Taliban'a yönelik 23 hava saldırısı düzenlediklerini açıklamıştı.

100 GÜVENLİK GÖREVLİSİ ÖLDÜ



Savunma Bakanı Tarık Şah Bahrami ise Gazne'de saldırı başlatan Taliban ile yaşanan çatışmalarda 100 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Bahrami, sayıların değişebileceğini, devam eden çatışmalarda en az 20 sivilin ve 194 Taliban militanının yaşamını yitirdiğini aktarmıştı.