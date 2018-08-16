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- ticaret görüşmeleri Ağustos ayı sonunda gerçekleşecek

Ticaret Bakanlığı, Çin Ticaret Bakanı yardımcısı Wang Shouwen’in de dâhil olduğu bir komitenin ticaret görüşmeleri için bu ay sonunda ’ye gideceğini duyurdu.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 16.8.2018 12:12
Çin-ABD ticaret görüşmeleri Ağustos ayı sonunda gerçekleşecek

Ticaret Bakanlığı, Çin Ticaret Bakanı yardımcısı Wang Shouwen'in de dâhil olduğu bir komitenin ticaret görüşmeleri için bu ay sonunda 'ye gideceğini duyurdu.

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Bakanlık açıklamasında söz konusu ziyarete ABD'nin davetinin ardından karar verildiğini ve komitenin ABD Hazinesi'nin uluslararası ilişkilerinden sorumlu müsteşarı David Malpass ile görüşeceği belirtilirken, Çin'in tek yönlü bir ticaret anlaşmasına karşı olduğu fakat görüşmelere açık olduğu vurgulandı.

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Çin-ABD ticaret görüşmeleri Ağustos ayı sonunda gerçekleşecek
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