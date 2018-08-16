Çin-ABD ticaret görüşmeleri Ağustos ayı sonunda gerçekleşecek

Çin Ticaret Bakanlığı, Çin Ticaret Bakanı yardımcısı Wang Shouwen'in de dâhil olduğu bir komitenin ticaret görüşmeleri için bu ay sonunda ABD'ye gideceğini duyurdu.

"TEK YÖNLÜ TİCAERET ANLAŞMASINA KARŞIYIZ FAKAT..."

Bakanlık açıklamasında söz konusu ziyarete ABD'nin davetinin ardından karar verildiğini ve komitenin ABD Hazinesi'nin uluslararası ilişkilerinden sorumlu müsteşarı David Malpass ile görüşeceği belirtilirken, Çin'in tek yönlü bir ticaret anlaşmasına karşı olduğu fakat görüşmelere açık olduğu vurgulandı.