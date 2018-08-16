Enkaz altında çığlık sesleri

Cenova
'da
A10 otoyolu üzerindeki Morandi Köprüsü, bölgenin yoğun yağış altında olduğu salı günü çökmesiyle ilgili soruşturma devam ediyor. Facianın ardından ölü sayısı 39'a çıkarken, hastanede tedavi altında 16 kişinin bulunduğu belirtildi. Ölen kişilerden üçünün 8, 12 ve 13 yaşında çocuklar olduğu aktarıldı. Ölenler arasında Fransa
vatandaşlarının da bulunduğu bildiriliyor. Olay sonrasında 12 kişi de kayıp olarak bildirildi. 45 metre yüksekliğindeki köprü üzerinde bulunan 35'e yakın araç ile 3 ağır tonajlı araç enkaz altında kalırken, yardım isteyen insanların çığlıkları gelmeye devam ediyor. Kurtarma çalışmalarının devam ettiği bölgede dün incelemelerde bulunan İtalya Ulaştırma Bakanı Danilo Toninelli ise köprüyü inşa eden şirketin ve yetkililerinin cezasız kalmayacağını belirtti. Toninelli, "Autostrade per l'Italia'nın yöneticileri istifa etmeli. Ortada ciddi bir itaatsizlik olduğu için, yetkileri feshetmeye ve 150 milyon euro'luk ceza yaptırımı uygulamaya yönelik bütün prosedürleri işleme koyduk" dedi.